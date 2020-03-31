رئيس أركان الجيش الجزائري يوصي بالتصدي لوباء كورونا داخل صفوف القوات

الجزائر - (د ب أ)

حث اللواء السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري بالنيابة، اليوم الثلاثاء، على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوف الجيش، مشددا على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جاهزية الوحدات والقوات في "أعلى مستوياتها".

وترأس شنقريحة خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية الأولى بولاية البليدة الموبوءة، اجتماع عمل ضم عدد من القيادات العسكرية ومسؤولين أمنيين، حيث وقف على الإجراءات المتخذة، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الدفاع أن شنقريحة، قدم "جملة من التوجيهات والتعليمات تمحورت حول إجراءات الوقاية من انتشار هذا الوباء في صفوف الجيش واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جاهزية الوحدات والقوات في أعلى مستوياتها".

ويشار إلى أن الجزائر سجلت حتى الآن 44 حالة وفاة و716 حالة إصابة بفيروس كورونا