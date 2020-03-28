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ألمانيا.. 55 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة المصابين تقترب من 50000

11:19 ص السبت 28 مارس 2020
ألمانيا.. 55 وفاة جديدة بكورونا وحصيلة المصابين تقترب من 50000

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل 55 حالة وفاة جديد

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى 325 شخصا.

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت منذ أمس بـ6294 حالة جديدة وبلغت 48582.

من جانبه، صرح هيلغي براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في حديث لصحيفة Tagesspiegel اليومية، بأن الحكومة لا تنوي تخفيف الإجراءات المشددة التي اتخذتها في مسعى لردع تفشي الفيروس حتى 20 أبريل القادم على الأقل.

وتشمل هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف مارس إغلاق جميع المدارس والمحال التجارية والمطاعم والملاعب والمؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى تعليق كثير من الشركات عمليات الإنتاج.

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