الصين تعتزم منع معظم الأجانب من دخول البلاد

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنه سيتم منع معظم الأجانب من دخول البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صورة لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين.