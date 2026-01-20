وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم (651) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

وتأتي الاتفاقية في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، حيث جرى التفاوض مع الوكالة الكورية لتوفير منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم قطاع صناعة السيارات الصديقة للبيئة، إلى جانب استقدام عدد من الخبراء لتقديم برامج تدريب عملي ومهني داخل مصر.

وأوضح ممثل وزارة التخطيط أن الاتفاقية تستهدف تدريب نحو 5 آلاف عامل على مدار فترة تنفيذ المنحة، فضلًا عن استقدام معدات وأجهزة تدريبية بقيمة تمثل 30% من إجمالي المنحة، بما يعادل 3 ملايين و100 ألف دولار.

وخلال الاجتماع، طالب النائب أحمد شرعان، عضو لجنة الصناعة، بتعميم برامج التدريب لتشمل مراكز التدريب المهني في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة التخطيط أن المنحة جرى الإعداد لها لتغطية أربع محافظات في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الدراسات الفنية التي بُنيت عليها الاتفاقية اعتمدت على مراكز التدريب القائمة بهذه المحافظات، مع التطلع مستقبلًا إلى التوسع في نطاق التدريب.

