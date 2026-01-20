إعلان

صناعة النواب توافق على منحة بـ10 ملايين دولار لتطوير صيانة السيارات الخضراء

كتب : نشأت علي

02:16 م 20/01/2026

صناعة النواب توافق على منحة بـ10 ملايين دولار لتطو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم (651) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

وتأتي الاتفاقية في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، حيث جرى التفاوض مع الوكالة الكورية لتوفير منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم قطاع صناعة السيارات الصديقة للبيئة، إلى جانب استقدام عدد من الخبراء لتقديم برامج تدريب عملي ومهني داخل مصر.

وأوضح ممثل وزارة التخطيط أن الاتفاقية تستهدف تدريب نحو 5 آلاف عامل على مدار فترة تنفيذ المنحة، فضلًا عن استقدام معدات وأجهزة تدريبية بقيمة تمثل 30% من إجمالي المنحة، بما يعادل 3 ملايين و100 ألف دولار.

وخلال الاجتماع، طالب النائب أحمد شرعان، عضو لجنة الصناعة، بتعميم برامج التدريب لتشمل مراكز التدريب المهني في مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة التخطيط أن المنحة جرى الإعداد لها لتغطية أربع محافظات في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الدراسات الفنية التي بُنيت عليها الاتفاقية اعتمدت على مراكز التدريب القائمة بهذه المحافظات، مع التطلع مستقبلًا إلى التوسع في نطاق التدريب.

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لجنة الصناعة بمجلس النواب صناعة النواب توافق على منحة تطوير صيانة السيارات الخضراء النائب أحمد بهاء شلبي تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)
رياضة عربية وعالمية

أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)
"زعلان ليه انه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه انه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من مستوى 51 ألف جنيه مدفوعا بصعود عالمي ومحلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع