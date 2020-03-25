إيران تمنع التنقل بين مدنها بسبب تفشي كورونا

(وكالات):

أعلنت إيران، إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد في العالم، منع التنقل بين المدن اعتبارا من الخميس أو الجمعة، بهدف وقف تفشي الوباء.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن "عمليات السفر الجديدة ستمنع، الخروج من المدن"، وذلك عقب تأكيد الرئيس حسن روحاني أن "إجراءات صعبة" على السكان سيجري تطبيقها قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن وزير الداخلية عبد الرضا رجماني فضلي قوله إن التدبير سيدخل حيز التنفيذ "غدا أو بعد غد".

وكان روحاني قال، الأربعاء، إن طهران تعتزم فرض حظر للسفر في عطلة السنة الفارسية الجديدة وللتجمعات التقليدية في المتنزهات، وذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 2077.

وقال، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "هذه الخطة مشددة، وستتسبب في مصاعب وقيود على السفر، وتحث الأشخاص الذين سافروا بالفعل على العودة لمنازلهم بشكل أسرع".

وأشار روحاني إلى أن "هذه قرارات صعبة، لكنها ضرورية لحماية الأرواح. جميع المنتزهات ستكون مغلقة على الأرجح، لن يكون مهرجان الطبيعة مثل السنوات السابقة، لكن ليس أمامنا من خيار سوى فعل ذلك"، موضحا أن تفاصيل الخطة ستُعلن خلال فترة قصيرة.

وشكا مسؤولون من أن مواطنين كثيرين تجاهلوا مناشداتهم بالتزام المنازل، وإلغاء خطط السفر، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 2077، بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المسؤول علي رضا وهاب زادة، على تويتر، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 27017 مصابا.