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بريطانيا تعتزم سحب جزء من قواتها في العراق بسبب كورونا

03:04 م الخميس 19 مارس 2020
بريطانيا تعتزم سحب جزء من قواتها في العراق بسبب كورونا

بريطانيا تعتزم سحب جزء من قواتها في العراق بسبب كو

لندن- (د ب أ):

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس عزمها سحب جزء من قواتها المشاركة في مهمة التدريب التابعة للتحالف الدولي ضد داعش في العراق.

ووفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية فإن السحب يأتي في ظل تعليق مهمة التدريب في العراق لمدة 60 يوما كإجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستحتفظ بأفراد عسكريين رئيسيين في أنحاء البلاد لضمان تقديم دعم مناسب للحكومة العراقية والتحالف الدولي وحماية المصالح البريطانية.

ولفت إلى أن القوات العائدة ستظل على أهبة الاستعداد لاحتمال إعادة نشرها حول العالم.

سحب القوات البريطانية العراق فيروس كورونا

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