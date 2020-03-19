بريطانيا تعتزم سحب جزء من قواتها في العراق بسبب كورونا

بريطانيا تعتزم سحب جزء من قواتها في العراق بسبب كو

لندن- (د ب أ):

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس عزمها سحب جزء من قواتها المشاركة في مهمة التدريب التابعة للتحالف الدولي ضد داعش في العراق.

ووفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية فإن السحب يأتي في ظل تعليق مهمة التدريب في العراق لمدة 60 يوما كإجراء احترازي في ظل انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستحتفظ بأفراد عسكريين رئيسيين في أنحاء البلاد لضمان تقديم دعم مناسب للحكومة العراقية والتحالف الدولي وحماية المصالح البريطانية.

ولفت إلى أن القوات العائدة ستظل على أهبة الاستعداد لاحتمال إعادة نشرها حول العالم.