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التقوا ترامب.. إصابة 17 شخصًا من وفد برازيلي بفيروس كورونا

11:51 م الأربعاء 18 مارس 2020
التقوا ترامب.. إصابة 17 شخصًا من وفد برازيلي بفيروس كورونا

دونالد ترامب

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

ارتفع عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق هذا الشهر، وأصيبوا بفيروس كورونا إلى 17 شخصا.

وقال بولسونارو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن وزير المناجم والطاقة بنتو ألبوكيركي، 61 عامًا، هو الأحدث من بين أعضاء وفد التقى بأعضاء من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارلاجو، يثبت اصابته بالفيروس.

وأضاف بولسونارو عبر تويتر أنه خضع للفحص مرتين وأن النتائج أظهرت سلبية إصابته بالفيروس الذي أصاب قرابة 300 شخص في البرازيل. وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.

جاير بولسونارو دونالد ترامب فيروس كورونا

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