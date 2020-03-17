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ترامب: قادرون على هزيمة كورونا

09:38 م الثلاثاء 17 مارس 2020
ترامب: قادرون على هزيمة كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤوله بقدرة الولايات المتحدة على التصدى للخطر الكبير الذي بات يشكله فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ترامب - في تصريحات أوردتها صحيفة (بريتبارت) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - "يومًا ما سنقف، ربما هنا، ونقول: حسنًا لقد فزنا"، مٌعربًا عن أمله في قدرة الولايات المتحدة على هزيمة "كورونا" في أسرع وقت ممكن.

ولفتت الصحيفة إلى تناول الرئيس الأمريكي في حديثه الإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها في سبيل احتواء الفيروس، والتقدم الذي تحرزه معامل الاختبار في الكشف عن لقاح، إلى جانب تجهيز المستشفيات بالأجهزة والسعة اللازمة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المصابين.

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