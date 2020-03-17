رئيس بولندا يرجئ اجتماعا حكوميا عقب إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا

وارسو- (د ب ا):

أرجئ الرئيس البولندي أندريه دودا اجتماعا حكوميا كان مقررا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إصابة وزير البيئة مايكل ووس بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه ربما يتم إجراء الاجتماع غدا الأربعاء.

ويشار إلى أن الاجتماع الحكومي كان يهدف لمناقشة إقرار حزمة إنقاذ للشركات التي تعاني من تداعيات تفشي الفيروس.