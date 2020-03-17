رئيس بولندا يرجئ اجتماعا حكوميا عقب إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا
02:02 م الثلاثاء 17 مارس 2020
وارسو- (د ب ا):
أرجئ الرئيس البولندي أندريه دودا اجتماعا حكوميا كان مقررا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إصابة وزير البيئة مايكل ووس بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه ربما يتم إجراء الاجتماع غدا الأربعاء.
ويشار إلى أن الاجتماع الحكومي كان يهدف لمناقشة إقرار حزمة إنقاذ للشركات التي تعاني من تداعيات تفشي الفيروس.
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