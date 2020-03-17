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رئيس بولندا يرجئ اجتماعا حكوميا عقب إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا

02:02 م الثلاثاء 17 مارس 2020
رئيس بولندا يرجئ اجتماعا حكوميا عقب إصابة وزير البيئة بفيروس كورونا

الرئيس البولندي أندريه دودا

وارسو- (د ب ا):

أرجئ الرئيس البولندي أندريه دودا اجتماعا حكوميا كان مقررا صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إصابة وزير البيئة مايكل ووس بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه ربما يتم إجراء الاجتماع غدا الأربعاء.

ويشار إلى أن الاجتماع الحكومي كان يهدف لمناقشة إقرار حزمة إنقاذ للشركات التي تعاني من تداعيات تفشي الفيروس.

أندريه دودا وارسو فيروس كورونا

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