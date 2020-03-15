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الصين تسجل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

03:43 ص الأحد 15 مارس 2020
الصين تسجل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و 199 حالة.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 20 اصابة اضافية مؤكدة بحلول نهاية يوم السبت 14 مارس ، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

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