الصين تسجل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا
03:43 ص الأحد 15 مارس 2020
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و 199 حالة.
وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 20 اصابة اضافية مؤكدة بحلول نهاية يوم السبت 14 مارس ، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
210
-
184
-
106
-
51
-
49
-
46
-
37
-
36
-
31
-
29
-
21
-
20
-
19
-
16
إعلان