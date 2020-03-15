الصين تسجل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و 199 حالة.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 20 اصابة اضافية مؤكدة بحلول نهاية يوم السبت 14 مارس ، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.