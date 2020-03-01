بوتين: الأوضاع في روسيا تحت السيطرة بالنسبة لفيروس "كورونا"

موسكو - أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الأوضاع في روسيا تحت السيطرة فيما يتعلق بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن السلطات الروسية تفعل كل ما يلزم لمكافحته.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع ممثلين عن مجلس الوزراء وشركات النفط والغاز بالعاصمة موسكو، "نفعل كل ما هو ضروري لمكافحة هذا المرض الخطير، حيث تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي آمل أن تكون فعالة".. لافتًا إلى أن "الوضع تحت السيطرة بشكل عام".

وفيما يتعلق بتأثير "كورونا" على الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، قال الرئيس الروسي إن بلاده قادرة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي حتى في حال تدهور الاقتصاد العالمي.

يذكر أن بوتين عقد صباح اليوم اجتماعا حول الوضع في الاقتصاد العالمي وتأثره بفيروس "كورونا"، شارك فيه المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديميترييف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، مساعد رئيس الاتحاد الروسي للاقتصاد مكسيم أورشكين، النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، رئيس شركة "روسنفط" إيجور سيتشين، ورئيس شركة "غازبروم نفط" ألكسندر ديوكوف.