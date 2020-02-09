للمرة الثانية.. صينية مُصابة بكورونا تلد طفلًا سليمًا

القاهرة- وكالات:

أنجبت سيدة صينية مصابة بفيروس كورونا الجديد طفلًا غير مصاب بالفيروس في مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، حسبما أفاد التليفزيون الصيني الرسمي.

جاء ذلك أمس السبت تزامنًا مع عيد الفوانيس، حيث منحته عائلته اسم شياو تانج يوان، نسبة إلى اسم أحد أنواع الأطعمة التي غالبًا ما يتناولها الصينيون خلال عيد الفوانيس الصيني، ويعني بالعربية "لم الشمل".

ويخضع الطفل الذي أظهرت نتائج الفحص الأولية خلوه من الفيروس تحت الملاحظة الطبية المركزة، وسيجري فحصه مرة أخرى في الأيام المقبلة للتأكد من عدم إصابته بالفيروس في مستشفى الأطفال التابع لكلية طب جامعة تشجيانج في هانجتشو، حاضرة المقاطعة.

وقبل نحو أسبوع، أنجبت سيدة صينية مُصابة، طفلة معافاة تماما من المرض في مستشفى بمدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونججيانج، ما عزّز من فرضية عدم انتقاله من الأم الحامل إلى جنينها.

في المُقابل، اكتُشِفت إصابة رضيع صيني بعد ساعات من ولادته بالفيروس الذي كانت تحمله والدته في مدينة ووهان، ليُسجّل بذلك أصغر المُصابين بالفيروس القاتل.

وحصد فيروس كورونا الجديد حتى الآن أرواح 812 شخصًا في الصين، بينهم أكثر من 200 أجنبي، إلى جانب حالتي وفاة في الفلبين وهونج كونج. وأصاب أكثر من 37 ألفًا على مستوى الصين و29 دولة أخرى بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ، فيما تعافى منه أكثر من 2700 مريض مُصاب.