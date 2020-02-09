بريطانيا تسجل رابع إصابة بفيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، الأحد، تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك أعداد المصابين في بريطانيا إلى 4 حالات.

ووفق صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، تأكد إصابة مواطن رابع بالفيروس في بريطانيا، جراء عدوى من مواطن بريطاني آخر في فرنسا.

وتسعى السلطات الصحية في بريطانيا حاليا لتعقب الأشخاص الذين تواصلوا مع المرضى الأربعة للتأكد ما إذا كانوا أصيبوا بالفيروس القاتل أم لا .

وارتفعت ضحايا كورونا الجديد في جميع أنحاء الصين حتى الآن إلى 812 حالة وأكثر من 37 ألف إصابة، متجاوزة بذلك ضحايا وباء "سارس" الذين حصد أرواح 800 شخص في العالم بين عاميّ 2002 و2003.