إيران تعلن التصدي "لأكبر هجوم سيبراني" في تاريخها

طهران- (د ب أ):

أعلنت إيران، الأحد، أنها نجحت في التصدي "لأكبر وأوسع هجوم سيبراني" تتعرض له البلاد، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف البنى التحتية.

وكتب مساعد وزير الاتصالات الإيراني حميد فتاحي عبر تويتر أن "القراصنة المرتزقة حاولوا تنفيذ أكبر هجوم ضد البنى التحتية للبلاد".

وأضاف أنه تم "استهداف الملايين من الأهداف وسعوا وراء التسبب بأضرار في شبكة الانترنت عبر هجوم من نوع SYN FLOOD بمعدل مليون PPS".

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية نقلت عن شركة اتصالات البنى التحتية أن مصدر الهجوم كان من شرق آسيا وشمال أمريكا، وأدى إلى "عرقلة الاتصالات بشبكة الانترنت وتحميل ضغط أكثر من الحد الطبيعي على معدات الشبكة".

وأضافت أيضا أن الهجوم أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا، لكن الشبكة لم تتضرر.

وذكرت الوكالة أنه بعد تدخل درع "دجفا" عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية. و"دجفا" هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".