هجوم تايلاند.. مقتل 20 واحتجاز رهائن وبث مباشر على "فيسبوك" (فيديوهات)

كتب - محمد صفوت:

لم يمر سوى سويعات قليلة على حادث الهجوم الذي نفذه جندي مسلح في تايلاند، على مركز تجاري في مدينة كورات شمال شرقي تايلاند، حتى بدأت وسائل الإعلام المحلية في نشر تفاصيل عن الواقعة التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 قتيلًا واحتجاز عدد من الرهائن داخل المركز التجاري.

وقام المسلح الذي أطلق الرصاص على مدنيين وعسكريين في المركز التجاري ببث مقطع فيديو له خلال احتجازه عددًا من الرهائن، ثم التقط صورة سيلفي ونشرها على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحسب صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، فإن القاتل يُدعى جاكرابانث توما، يبلغ من العمر 32 عامًا، يعمل بالجيش، وقد قتل قائده واثنين من جنوده في القاعدة العسكرية التي يتمركز بها، صباح اليوم السبت، قبل أن ينطلق بسلاحه إلى المركز التجاري ويهاجم المدنيين، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قاد توما سيارته، حسب المواقع المحلية، على الطريق السريع نحو مركز إيراوان التجاري، في العاصمة بانكوك، ثم نزل منها وجهَّز سلاحه وأطلق منه النار على المارة واحتجز العشرات داخل المركز التجاري.

وتقول "ديلي ميل"، نقلًا عن وسائل إعلام تايلاندية، إن المسلح أطلق النار في عدة أماكن قبل هجومه على المركز التاجري، حيث أطلق النار على معبد بوذي ومنزل، عقب قتله قائده في القاعدة العسكرية.

وتمكن مئات الأشخاص من الفرار بعد أن اقتحم رجال الشرطة والجنود المركز التجاري؛ ولكن يعتقد أن المسلح ما زال طليقًا.

Conversation between police and Thai soldier inside the shopping mall followed by gun-shots.



So far 12 people have been killed by Thai soldier and another 4 are hostsges.



Its a developing story and the death toll is rising.#Thailand #Korat pic.twitter.com/7G3DPMg3Qw — Global Politics (@Globalpoliticss) February 8, 2020

وقام جاكرابانث توما بإطلاق النار على أسطوانة غاز؛ ما أدى إلى انفجار وحريق، وكشفت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا وهم يفرون ويهرعون خلف السيارات.

وقال المسلح، خلال بثه المباشر الذي قام به من داخل المركز التجاري، وهو يطلق النيران على الأشخاص الموجودين فيه: "أنا مرهق، لا أستطيع تحريك أصابعي".

URGENT: #thailand mass shooting: VIDEO of The soldier allegedly posted minutes before Facebook deleted his account- #korat pic.twitter.com/8eR1zfcSlf — AS-Source News (@ASBreakingNews) February 8, 2020

وأرسلت السلطات قوات خاصة إلى المركز التجاري؛ حيث قيل إن المهاجم يحتجز 16 رهينة في الطابق الرابع.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية لـ"رويترز": "إن الجندي قتل 20 شخصًا على الأقل".

ولم يكشف المتحدث كونجشيب تانتراوانيت، عن عدد المصابين، مضيفًا أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان المسلح قد احتجز رهائن داخل مركز تجاري، حيث يُعتقد أنه لا يزال طليقًا".

وأظهر بث حي لشبكة "أمارين" التليفزيونية المحلية، فرار عشرات الأشخاص من المركز التجاري الذي احتمى به الجاني.

#กราดยิงโคราช No more additional casualties pls. Praying for ur safety Thailand. pic.twitter.com/QhfcSI9SdH — glada 🐥 7 for 7 (@glaaadiisharp) February 8, 2020

وطلب الجيش من وسائل الإعلام التوقف عن التغطية الحية؛ لتجنب إعطاء معلومات للمشتبه به حول ما يحدث.

وذكرت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أن المسلح بحوزته قنابل يدوية؛ الأمر الذي لم يتأكد بعد.

وتحاول الشرطة أن تقوم بنقل والدة الجندي إلى موقع الحادث، على أمل أن تتمكن من إقناعه بالاستسلام.

People leaving Thai shopping mall in panic as shooter takes hostages, kills at least 17 #Thailand#koratshooting#กราดยิงโคราชpic.twitter.com/HPPLXoWPFd — Kondektur Bus™ (@kondekturbus_) February 8, 2020

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايلاند لـ"رويترز": "إن أفرادًا من الشرطة والجيش اقتحموا مركزًا تجاريًّا يحتمي به مهاجم مسلح، وساعدوا المئات على الفرار بعد قيام المهاجم بإطلاق النار بصورة عشوائية".

وأضاف المتحدث: "أفراد الشرطة والجنود ينفذون عملية مشتركة، وساعدوا المئات من الناس على الخروج من المركز التجاري. عدد الباقين داخل المركز ليس معروفًا".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايلاند: "إن المسلح المشتبه فيه لا يزال داخل مركز (تيرمينال 21) التجاري في إقليم ناخون راتشاسيما، شمال شرقي تايلاند".