أكثر الكلمات إنتشاراً

نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب خالد بشارة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

مقتل شخص وإصابة 157 في انشطار طائرة بمطار في إسطنبول

10:47 م الأربعاء 05 فبراير 2020
مقتل شخص وإصابة 157 في انشطار طائرة بمطار في إسطنبول

الطائرة التركية

اسطنبول - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، مقتل شخص واحد وإصابة 157 آخرين، إثر انزلاق طائرة ركاب عن مدرج بمطار صبيحة جوكشين الدولي بإسطنبول، ما ادى إلى انشطارها إلى نصفين.

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن طائرة ركاب تابعة لشركة بيجاسوس التركية ذات الاسعار المنخفضة، انحرفت عن مدرج المطار واشتعلت فيها النيران.

وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى اسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "تي أر تي" أنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

يشار إلى أن الطائرة كانت تقل 171 راكبًا وطاقمها المكون من 6 أفراد .

وزير الصحة التركي مطار صبيحة جوكشين الدولي إسطنبول

الخبر التالى:

مقتل أول فلسطيني في مواجهات ضد صفقة القرن
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان