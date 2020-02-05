مقتل شخص وإصابة 157 في انشطار طائرة بمطار في إسطنبول

اسطنبول - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، مقتل شخص واحد وإصابة 157 آخرين، إثر انزلاق طائرة ركاب عن مدرج بمطار صبيحة جوكشين الدولي بإسطنبول، ما ادى إلى انشطارها إلى نصفين.

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن طائرة ركاب تابعة لشركة بيجاسوس التركية ذات الاسعار المنخفضة، انحرفت عن مدرج المطار واشتعلت فيها النيران.

وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى اسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "تي أر تي" أنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

يشار إلى أن الطائرة كانت تقل 171 راكبًا وطاقمها المكون من 6 أفراد .