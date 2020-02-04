بريطانيا تطالب جميع مواطنيها بمغادرة الصين

لندن- (د ب ا):

طالبت الحكومة البريطانية جميع مواطنيها بمغادرة الصين لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال وزير الخارجية دومينك راب في بيان"سلامة وأمن الشعب البريطاني سوف تبقى أولويتنا".

وأضاف "ولذلك، نطالب جميع المواطنين البريطانيين في الصين بمغادرة البلاد إذا استطاعوا، لتقليص خطر اصابتهم بالفيروس".

وجاء في تحديث لمنشور السفر الذي يصدره مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث، أن طواقم العمل الرئيسية اللازم تواجدها لإتمام العمل، سوف تبقى في سفارتها وقنصلياتها بالصين، مما سوف يحد من قدرتهم على مساعدة المواطنين البريطانيين.