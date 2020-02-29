نائب إيراني يطالب بالكشف عن الإحصاءات الحقيقية لوفيات فيروس كورونا

طهران - (أ ش أ):

طالب النائب في مجلس الشورى الإيراني غلام علي جعفر، السلطات الإيرانية بالكشف عن الإحصاءات الحقيقية عن أعداد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في بلاده.

وأعرب النائب ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الإخبارية اليوم السبت ـ عن أسفه بسبب إخفاء المسئولين الإحصاءات عن الشعب، مضيفًا أن الإحصاءات المقدمة حتى الآن غير صحيحة.

ولفت إلى معارضة مجلس الأمن القومي الإيراني لمطالبات بشأن إخضاع المدن التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد للحجر الصحي.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية قد أوضح أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا حتى الآن بلغ 34 شخصًا، بينما أصيب 388 آخرون.