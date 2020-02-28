منغوليا.. أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب كورونا

أولان باتور - (أ ش أ)

وضعت منغوليا رئيسها خالتاما باتولجا في الحجر الصحي، بعد عودته من زيارة للصين، اليوم الجمعة ليكون أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب مخاوف الفيروس المستجد، وذلك في تطور جديد من نوعه قد يشير إلى حجم انتشار وخطورة فيروس كورونا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن السلطات المنغولية اتخذت هذا الإجراء للتأكد من عدم إصابة الرئيس بـ"كورونا".

يأتي قرار منغوليا في الوقت الذي شهدت فيه 5 دول جديدة حول العالم، تسجيل حالات إصابة أولى بفيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال ينتشر حول العالم.

كانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها تلقت تقارير عن 327 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و44 حالة وفاة أمس، ما رفع إجمالي حالات الوفاة في شتى أنحاء الصين إلى 2791 والإصابات المؤكدة إلى 78959 حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن 41 حالة من الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) وحالتين في بكين وحالة واحدة في شينجيانغ، فيما تم تسجيل 318 إصابة مؤكدة بهوبي و9 حالات في باقي أنحاء الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).