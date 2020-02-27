أردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا وإدلب لصالحنا

أنقرة - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قلبنا مسار الاحداث في ليبيا بعد أن كان لصالح حفتر، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أكاديمية السياسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في العاصمة أنقرة اليوم الخميس ،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

وأضاف أن مسار الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالح بلاده.

وتابع: "لولا دعم روسيا وإيران، لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الأن في البلاد".

واوضح: "لا يمكننا اعتبار الأسد صديقاً لنا، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه".

وأستطرد الرئيس التركي: "سقط 3 شهداء من جيشنا في إدلب، لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة".

وحول الأحداث الدائرة في الهند قال أردوغان: "أصبحت الهند حالياً بلداً ترتكب فيه المجازر بشكل متكرر ضد المسلمين على يد الهندوس، لا يمكنهم دعم السلام العالمي بهذه الطريقة".

كانت الهند قد طالبت تركيا بعدم التدخل في شؤونها ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لباكستان يوم 15من الشهر الجاري واعرب فيها عن دعم بلاده لموقف باكستان من قضية كشمير.