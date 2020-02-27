أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق العمرة سد النهضة الطقس جنازة مبارك أسعار السجائر فيروس كورونا أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

أردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا وإدلب لصالحنا

04:00 م الخميس 27 فبراير 2020
أردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا وإدلب لصالحنا

رجب طيب أردوغان

أنقرة - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قلبنا مسار الاحداث في ليبيا بعد أن كان لصالح حفتر، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أكاديمية السياسة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في العاصمة أنقرة اليوم الخميس ،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

وأضاف أن مسار الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالح بلاده.

وتابع: "لولا دعم روسيا وإيران، لما استطاع النظام السوري الصمود حتى الأن في البلاد".

واوضح: "لا يمكننا اعتبار الأسد صديقاً لنا، وهو الذي قتل مئات الآلاف من مواطنيه".

وأستطرد الرئيس التركي: "سقط 3 شهداء من جيشنا في إدلب، لكن في المقابل تكبدت قوات النظام خسائر فادحة".

وحول الأحداث الدائرة في الهند قال أردوغان: "أصبحت الهند حالياً بلداً ترتكب فيه المجازر بشكل متكرر ضد المسلمين على يد الهندوس، لا يمكنهم دعم السلام العالمي بهذه الطريقة".

كانت الهند قد طالبت تركيا بعدم التدخل في شؤونها ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لباكستان يوم 15من الشهر الجاري واعرب فيها عن دعم بلاده لموقف باكستان من قضية كشمير.

رجب طيب أردوغان أنقرة ليبيا الجيش الوطني الليبي تركيا

الخبر التالى:

إيران: وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيين اثنيين بسبب كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الأعلى للإعلام": سنردع إعلاميين حرضوا على الفتنة في مباراة القمة