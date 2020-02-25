وزراء صحة أوروبا يرفضون إغلاق للحدود مع إيطاليا بعد انتشار كورونا

روما - (د ب أ)

أكد وزراء صحة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن حدود إيطاليا مع جيرانها ليست على وشك الإغلاق بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا القادم من الصين.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال اجتماع أزمة مع عدد من نظرائه في العاصمة الإيطالية روما، :" نريد الآن توضيح حقيقة أنه لا توجد أي عملية لإغلاق الحدود بين بلادنا.. سيكون هذا غير متناسب وغير فعال".

وقال ينس شبان وزير الصحة الألماني :" رأينا المشترك هو أن فرض قيود على الرحلات أو حتى إغلاق الحدود، لن يكون إجراء مناسبا في الوقت الراهن".

وارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى عشر حالات، وفقا لما أعلنه انجيلو بوريلي، رئيس هيئة الدفاع المدني في روما اليوم الثلاثاء.

ووصل عدد الأشخاص الذين أُصِيْبوا بالفيروس في الوقت الراهن إلى 322 شخصًا.

وكان قد أُعْلِن في وقت سابق عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم ليجوريا بشمال غرب إيطاليا، ليصبح بذلك تاسع إقليم يظهر فيه الفيروس المتحور الجديد في البلاد.

من جانبه قال جيوفاني رضا ، رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة في إيطاليا للصحفيين ، إن فيروس كورونا انتشر في إيطاليا "لمدة أسبوع أو اثنين" قبل اكتشاف أول حالة إصابة به في 20 فبراير الجاري .

وفرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيودًا وأصدرت تحذيرات ضد السفر إلى إيطاليا التي تكافح لاحتواء انتشار الفيروس المميت.

وحذرت العديد من الحكومات في العالم مواطنيها من السفر إلى إيطاليا أو اقترحت فرض حجر صحي للأشخاص العائدين منها.

وألغت العديد من شركات الطيران الرحلات الجوية إلى إيطاليا بسبب ذلك.

وقالت شركة الخطوط الجوية البلغارية إن رحلاتها إلى ميلانو ستتوقف حتى 27 مارس، رغم أن بلغاريا لم تشهد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وفي اليونان وكرواتيا، حظرت الحكومتان الرحلات المدرسية إلى إيطاليا. وقالت الحكومة الفرنسية إنه يجب عزل الطلاب العائدين من عطلات في شمال إيطاليا ولن يتم قبول عودتهم مباشرة إلى المدارس.

وأصدرت حكومتا إسرائيل وايرلندا تحذيرات للمسافرين الذين كانوا متجهين إلى إيطاليا.

وأعلن جونثير بلاتير حاكم ولاية تيرول النمساوية، اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال لوكالة الأنباء النمساوية إن أحد المرضى ينحدر من منطقة لومبارديا الإيطالية التي تفشي بها الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في سويسرا اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات الطبية أثبتت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد.

وحثت وزارة الخارجية البريطانية الأشخاص القادمين إلى البلاد من شمال إيطاليا على اللجوء إلى العزل الذاتي. وتنطبق نصائحها أيضًا على الأشخاص العائدين من أجزاء محددة من آسيا ، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين.