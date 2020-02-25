ترامب يشن هجومًا على قاضيين ليبراليين في المحكمة العليا

واشنطن - (د ب أ)

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومًا على قاضيين ليبراليين في المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، في خطوة أعقبت انتقادات حادة لتدخله في عمل القضاء في قضايا تنظر حاليًا.

وطالب ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كلا من القاضيتين روث بادر جينسبرج وسونيا سوتومايور "بالتنحي عن نظر أي قضايا متعلقة بترامب أو لها صله به" أمام المحكمة العليا في البلاد.

ويبدو أن المسألة نشأت عن رأي مخالف أصدرته سوتومايور انتقدت فيه البيت الأبيض للجوئه إلى المحكمة العليا لتنصفه عندما رفضت المحاكم الأدنى درجة.

كما أنها كانت تنتقد أقرانها القضاة لموافقتهم على طلبات حكومته المتكررة.

وليس من المعتاد بالنسبة للقضاة انتقاد أطراف القضية أو حتى إصدار حكم على رأي أغلبية أعضاء هيئة المحكمة.

وفي مؤتمر صحفي في الهند ، انتقد ترامب مرة أخرى القاضية بسبب معارضتها المكتوبة، والتي قال إنها "غير ملائمة".

وواجه ترامب في الأسابيع الأخيرة انتقادات بسبب تدخله في القضايا القضائية، ومن بينها قضية صديقه منذ زمن طويل، روجر ستون، الذي أدين في سبع تهم، من بينها الكذب على الكونجرس.