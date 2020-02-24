رئيس سابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي يترشح لرئاسة حزب ميركل

برلين - (د ب أ)

يعتزم السياسي الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، الترشح لرئاسة حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين من دوائر حزبية.

وكان اتحاد الصحفيين الألمان العاملين في وسائل الإعلام الألمانية قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفي تحت عنوان " الترشح لرئاسة الحزب المسيحي" غدا الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن انيجريت كرامب-كارنباور، التي خلفت ميركل في زعامة الحزب، كانت أعلنت استقالتها من منصبها الحزبي على خلفية فضيحة تعاون تصويتي بين فرع الحزب في ولاية تورينجن مع حزب البديل من أجل ألمانيا.