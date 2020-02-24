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ألمانيا لا تخطط حاليا لإغلاق حدودها بسبب كورونا

02:34 م الإثنين 24 فبراير 2020
ألمانيا لا تخطط حاليا لإغلاق حدودها بسبب كورونا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

لا تخطط الحكومة الألمانية حاليا لإغلاق حدودها، حتى عقب تفشي فيروس كورونا الجديد في شمال إيطاليا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الاثنين إنه لا توجد مثل هذه الخطط حاليا في الوزارة.

ومن جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية أن ألمانيا نجحت حتى الآن في عزل ومعالجة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس "كوفيد-19"

وقال متحدث باسم معهد "روبرت كوخ" للأبحاث والتحاليل إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على وجود انتشار للفيروس في ألمانيا، مضيفا في المقابل أن تقدير الوضع من الممكن أن يتغير.

وأكد المتحدثون أنه يُجرى مراقبة الوضع عن كثب. وأشارت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إلى تغيير إرشادات التحذير لإيطاليا، والتي توصي المسافرين قبل السفر إلى هناك بالإطلاع على الوضع عبر بالاتصال بوزارة الصحة الإيطالية أو بمنطقة لومباردي المتضررة من انتشار الفيروس.

وأعلنت إيطاليا اليوم تسجيل حالة وفاة خامسة بفيروس كورونا الجديد، و219 حالة إصابة مؤكدة.

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