الرئيس الجزائري يجدد تعهده ببناء جمهورية جديدة بلا فساد

الجزائر - أ ش أ

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعهده للجزائريين ببناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية.

وكتب الرئيس تبون - عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات - "في عام 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار بتأسيس النقابة التاريخية "UGTA" بقيادة الشهيد عيسات إيدير".

وأضاف تبون "وفي عام 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا.. اليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية".

وكان الرئيس تبون قد تقدم خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري وخاصة العمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956، وتأميم المحروقات يوم 24 فبراير 1971، وحث العمال على استلهام العبر من هذين الحدثين التاريخيين في رفع التحدي اقتداء بالسلف الصالح من العمال الذين هبوا بنشر الوعي التحرري في أوساط العمال وحشدهم لصالح تحقيق الهدف الوطني النبيل المتمثل في استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال والشروع في بناء الدولة الوطنية المستقلة".

كما هنأ الرئيس تبون عمال قطاع الطاقة بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، حيث نجحت مجموعة من المهندسين والفنيين في تحدي الشركات الأجنبية في فبراير 1971 بتولي التسيير المباشر والتحكم في إنتاج وتصدير المحروقات بعد صدور قرار التأميم؛ مما عزز الاستقلال الاقتصادي وحرره من احتكار وسيطرة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية.