وكالات

حذر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين، من أن أي تقرب من الحدود العراقية سيواجه بفتح النار، وفق وكالة الانباء العراقية (واع).

وقال الشمري، في بيان الاثنين، إن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل، مؤكدًا أن بغداد تتابع وترقب يومياً ما يجري في سوريا.

وأضاف وزير الداخلية العراقي:" أننا توقعنا هذه الأحداث قبل 3 سنوات، وأجرينا تحصينات على الحدود الدولية وبالخصوص مع سوريا، كما أجرينا حفر خندق شقي بمساحة 620 كم على طول الحدود".

وأوضح وزير الداخلية العراقي، أن حكومة العراق لديها كاميرات حرارية تعمل ليلاً ونهاراً في النقاط الحدودية، مؤكدا أن أي تقرب من الحدود العراقية سيواجه بفتح النار.

جاء ذلك عقب فرار عناصر من داعش من سجون تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.