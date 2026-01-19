رغم اتفاق وقف النار.. اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة السورية وقسد

شهد محيط مدينة الرقة شمالي سوريا، مساء اليوم الإثنين، قصفا عنيفا واشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكدت قسد في بيان لها، أن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة ضد فصائل دمشق على جبهة ريف صرين في حلب، لافتة إلى أن قوات حكومة دمشق قصفت سجن الأقطان في شمال مدينة الرقة الذي يضم عناصر تنظيم الدولة.

ووجهت قسد دعوة إلى الشباب السوريين ودول الجوار، قائلة: "ندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة".

في تصريحات لقناة الجزيرة، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، أن قسد تواجه مشكلة انقسام داخلي وتحاول تصديرها.

واتهم المتحدث باسم الداخلية السورية، قسد بأنها تتلاعب بأمن الإقليم بعد الفشل العسكري والأمني.

ومن جانبها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، حظرا شاملا للتجوال في مدينة الشدادي وما حولها للبحث عن عناصر تنظيم الدولة، متهمة قسد بانها اطلقت سراحهم من سجن الشدادي.

وكان وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.