إعلان

رغم اتفاق وقف النار.. اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة السورية وقسد

كتب-عبدالله محمود:

11:30 م 19/01/2026

اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة السورية وقسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد محيط مدينة الرقة شمالي سوريا، مساء اليوم الإثنين، قصفا عنيفا واشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأكدت قسد في بيان لها، أن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة ضد فصائل دمشق على جبهة ريف صرين في حلب، لافتة إلى أن قوات حكومة دمشق قصفت سجن الأقطان في شمال مدينة الرقة الذي يضم عناصر تنظيم الدولة.

ووجهت قسد دعوة إلى الشباب السوريين ودول الجوار، قائلة: "ندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة".

في تصريحات لقناة الجزيرة، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، أن قسد تواجه مشكلة انقسام داخلي وتحاول تصديرها.

واتهم المتحدث باسم الداخلية السورية، قسد بأنها تتلاعب بأمن الإقليم بعد الفشل العسكري والأمني.

ومن جانبها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، حظرا شاملا للتجوال في مدينة الشدادي وما حولها للبحث عن عناصر تنظيم الدولة، متهمة قسد بانها اطلقت سراحهم من سجن الشدادي.

وكان وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقسد قوات سوريا الديمقراطية دمشق وزارة الداخلية السورية الجيش السوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع
شئون عربية و دولية

"فرصة جديدة".. اتصال هاتفي بين ترامب والشرع لبحث تطورات الأوضاع

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
زووم

رمضان 2026.. حمادة هلال ينشر فيديو ترويجي من كواليس "المداح.. أسطورة النهاية"
التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
مدارس

التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات
ماذا تفعل ألعاب الطاولة بالدماغ؟.. فوائد مدهشة لا تعرفها
نصائح طبية

ماذا تفعل ألعاب الطاولة بالدماغ؟.. فوائد مدهشة لا تعرفها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة