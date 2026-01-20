رفع الطاقة الاستيعابية.. خريطة تطوير المطارات المصرية

تواصل وزارة الطيران المدني تنفيذ خطة شاملة لتطوير مطارات الجمهورية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز حركة الطيران والسياحة، حيث تشمل الخطة تحديث المطارات الرئيسية والإقليمية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في تشغيل وإدارة المطارات.

خلال عام 2025، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية لمطار القاهرة الدولي، مع التركيز على تحديث صالات السفر، وتركيب نظم تكنولوجية متقدمة لدعم التشغيل بكفاءة عالية، بما يواكب المعايير العالمية.

وشهد مطار الإسكندرية الدولي الانتهاء من مبنى الركاب رقم (2) ونقل الحركة الجوية إليه، إلى جانب تطوير مبنى المستقبلين والمودعين وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتم افتتاح ترماك رقم (3) بطاقة 10 مواقف مجهزة بإضاءة LED، وتركيب شاشات معلومات الرحلات، وبوابات بيومترية، وأجهزة فحص Ray-X، وزيادة عدد كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى إعادة توزيع الوحدات التجارية وتركيب برج تقوية لشبكة G4 لتذليل العقبات التشغيلية أمام شركات الطيران.

وشملت أعمال التطوير إضافة وحدات تجارية جديدة، وإعادة تخطيط الممرات والطرق الداخلية، واستكمال أعمال التسوية، مع تحديث منظومة الإضاءة وتركيب أعمدة إنارة وإشارات مرور داخلية، وتم توسيع منطقة الخروج ودورات المياه، وتحسين مرافق المسجد، فيما تستمر أعمال تحسين ساحات الانتظار لتسهيل حركة السيارات والأتوبيسات.

وتم في مطار العلمين الدولي، دمج صالتي السفر والوصول المحلي والدولي لتصبح صالات دولية موحدة، مع تركيب منظومة البوابات البيومترية، وتشغيل 1,200 رحلة مغادرة و1,201 رحلة وصول.

ويجري حاليًا تركيب أجهزة فحص الحقائب بتقنية CT، وتعديل منظومة سيور الحقائب، بالإضافة إلى إعداد توسعات مستقبلية في مبنى الركاب.

وشمل التطوير في مطار سانت كاترين، إنشاء صالة ركاب جديدة بطاقة 600 راكب في الساعة، وتطوير ترماك (2) لاستيعاب ثلاث طائرات، ورفع سعة ساحة انتظار الحافلات، وإنشاء كاونترات جديدة للجوازات وصالات كبار الزوار، مع استمرار الأعمال المدنية وتجهيز باقي المرافق التشغيلية.

وتم في مطار الأقصر الدولي، تطوير صالة كبار الزوار، وتجهيز غرف المراقبة الأمنية، وتجديد أبراج التبريد، وتركيب مظلات على بوابات الصالات، بينما تستمر أعمال إعادة إنشاء الترمك بالمطار، وفي مطار الغردقة الدولي، شهد تركيب ثلاثة سيور وصول دولي، وبوابات بيومترية، ورفع كفاءة دورات المياه، مع متابعة تطوير المدرج (L/16R23 RWY) ومبنى الركاب رقم (2)، وتركيب منظومة XCT لفحص الأمتعة.

وفي مطار أسيوط الدولي، تم تجهيز غرف المراقبة الأمنية وتجديد منظومة التحكم لسيور الحقائب، مع استمرار أعمال رفع كفاءة موقفي طائرات على الترماك، وفي مطار أسوان الدولي، فشهد تطوير مرافق التدريب وغرف الاستراحة، واستكمال إجراءات الاعتماد من سلطة الطيران المدني، مع تحديث الممر الرئيسي وأنظمة الإنارة LED للممر والشوارع المحيطة.

وتم تحديث البوابات البيومترية في مطار شرم الشيخ الدولي، وتطوير دورات المياه، وصيانة المدرج (L-22R04)، مع استمرار أعمال رفع كفاءة الممر المساعد (A)، وتركيب إنارة LED بالممرات والمرافق التشغيلية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب.

وتم توريد 1,200 عربة تروللي و1,250 وحدة كراسي ركاب رباعية، وتعزيز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير فيديوهات بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع في مطارات سفنكس، الغردقة، الأقصر، شرم الشيخ، والإسكندرية، بما يسهم في توفير تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع الركاب.

يذكر أن شركة ميناء القاهرة الجوي، نجحت في تجديد شهادات الإدارة المتكاملة "الأيزو" 2026 في الجودة والبيئة والسلامة والصحة من قبل شركة SGS العالمية بعد اجتيازها عمليات التدقيق بنجاح، وبعد مراجعة دقيقة وشاملة لكل قطاعات المطار، والتي أكدت مطابقتها لأحدث المواصفات القياسية الدولية في 9001-2015 الجودة والبيئة 24002-2015 والسلامة والصحة المهنية 45001-2018.

وأعرب مجدي إسحق عازر، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولي على هذا الإنجاز، مشيدًا بالجهود المضنية والعمل الجاد الذي أسفر عن تجديد شهادات الأيزو الدولية، مما يؤكّد الالتزام والانضباط المؤسسي وحرص فريق العمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة بما يعزز مكانة مطار القاهرة وقدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات الأيزو بالنهج الإداري المتطور الذي تتبعه شركة ميناء القاهرة الجوي خاصة باستراتيجية تمكين الشباب التي تتبناها الإدارة العليا بالمطار، مؤكدة أن منح الثقة للكوادر الشبابية المؤهلة وتصعيدها للمواقع القيادية والتنفيذية قد أحدثت طفرة ملموسة في الأداء، مما جعل المنظومة تمتلك طاقة حيوية قادرة على الابتكار والاستجابة للمتطلبات الدولية بمرونة واحترافية فائقة.

كانت استعرضت وزارة الطيران المدني في تقرير لها اهم الإنجازات ومراحل التطوير التي شهدتها شركة مصر للطيران خلال عام 2025.

وبحسب البيان، نجحت شركة مصر للطيران عقب خروجها من ضمن ترتيب أفضل 100 شركة طيران عالمية على حسب تصنيف موقع Skytrax في العام 2023، في تحسين وضعها بالقائمة لتصل إلى المركز 88 بالعام 2024، ثم وصلت الى المركز 68 في عام 2025 (كأفضل مركز تحصل عليه مصر للطيران منذ بدء تقييم Skytrax.

وحصلت مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران في أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف Skytra، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر للطيران في تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها الجوية، وتطوير مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة.

تحديثات الأسطول وخطط شبكة خطوط مصر للطيران حتى 2031

أعلنت الشركة، عن خطة تطوير شاملة لأسطولها الجوي، تضمنت:

تمديد استئجار 5 طائرات من طراز B777-300ER لمدة 18 شهرًا.

البدء في تحديث الكابينة الداخلية لـ19 طائرة من طراز B737-800.

التعاقد على تغيير كابينة طائرتين من طراز A330-200.

شراء جهاز طيران تمثيلي لطراز B737 MAX وتجديد جهاز الطيران التمثيلي لطراز B737NG.

تحويل طائرتين من طراز A330-200 من طائرات ركاب إلى طائرات شحن.

تطوير صالات الاستراحة للركاب في مطار القاهرة، بما في ذلك افتتاح أكبر صالة Lounge في أفريقيا.

تحسين جودة الوجبات المقدمة على متن الرحلات وفق تقييم Skytrax.

تطوير الأسواق الحرة في مطار القاهرة بالتعاون مع استشاري عالمي، وإعادة افتتاح فندق المطار.

إضافة 34 طائرة جديدة للبدء في استلامها من بداية هذا العام وحتى 2031، تشمل:

16 طائرة A350-900

18 طائرة B737-8MAX

فتح خطوط جديدة وتعزيز الشبكة الدولية

تعمل مصر للطيران على توسيع شبكة خطوطها الدولية خلال 2024-2025، وتشمل الخطوط الجديدة:

براغ – أبيدجان – جيبوتي – مقديشيو – زيورخ – الطائف – تابوك – مصراتة

خط مباشر: الإسكندرية – بنغازي (رحلتان أسبوعيًا على B737-800)

كما تتضمن خطط التوسع لعام 2026 فتح خطوط إلى فينيسيا، لوس أنجلوس، شيكاغو، وإعادة تشغيل خط الإسكندرية – بنغازي.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز