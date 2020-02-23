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إيطاليا تلغي فعاليات رياضية بسبب فيروس كورونا

01:24 ص الأحد 23 فبراير 2020
إيطاليا تلغي فعاليات رياضية بسبب فيروس كورونا

جوزيبي كونتي

روما - (د ب أ):

قررت الحكومة الإيطالية إلغاء جميع الفعاليات الرياضية المقرر إقامتها اليوم الأحد في منطقتي لومباردي وفينيتو، المتضررتين من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن هذا الإجراء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في روما.

ومن المقرر أن يؤثر ذلك على ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وهي: إنتر ضد سامبدوريا، التي كان من المقرر أن تقام في ميلانو، وفيرونا ضد كالياري، المقرر إقامتها في فيرونا وأتالانتا ضد ساسولو في بيرجامو.

جوزيبي كونتي إيطاليا فيروس كورونا لومباردي

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