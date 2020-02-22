توقعات بارتفاع معدل البطالة في هونج كونج بسبب فيروس كورونا

هونج كونج- (د ب أ):

قال وزير العمل والرفاهية في هونج كونج اليوم السبت إن تفشي فيروس كورونا الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في الجزيرة.

وقال لاو تشي كوانج لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج (آر.تي.إتش.كيه" إن معدل البطالة قد يرتفع من 4ر3 بالمئة إلى 5 بالمئة.

ووافق البرلمان في الجزيرة أمس الجمعة على إنشاء صندوق لمكافحة الوباء، برأسمال 30 مليار دولار هونج كونج (85ر3 مليار دولار) من أجل مساعدة أرباب العمل على الاحتفاظ بأعمالهم.

وقال الوزير لاو: "الهدف من صندوق مكافحة الوباء بشكل أساسي هو مساعدة أرباب العمل على الاحتفاظ بأعمالهم لأقصى قدر ممكن.

وإذا تمكنوا من الاحتفاظ بأعمالهم، يمكن أن يستمر العمل، بدلا من وقفه أو إقالة موظفين".

وشهدت هونج كونج، حيث يوجد 69 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس (كوفيد-19) الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن مقاطعة هوبي في الصين هي بؤرة تفشي الفيروس القاتل، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفي شخص في البر الرئيسي حتى الآن ودفع الشركات إلى إغلاق المصانع والمخازن لأسابيع.