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إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بـ كورونا

10:38 ص الجمعة 21 فبراير 2020
إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بـ كورونا

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية اليوم الجمعة أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية.

وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.

فيروس كورونا منطقة لومبارديا الصين إيطاليا

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