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مقتل 19 شخصًا في تصادم بين شاحنة وحافلة في الهند

01:52 م الخميس 20 فبراير 2020
مقتل 19 شخصًا في تصادم بين شاحنة وحافلة في الهند

حادث تصادم - ارشيفية

نيودلهي (د ب أ):

ذكر متحدث باسم الشرطة الهندية أن شاحنة اصطدمت بحافلة ركاب في البلاد حوالي الساعة الثالثة صباحا اليوم الخميس (2130 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء)، ما أسفر عن وفاة 17 راكبا وسائقين اثنين.

وقالت المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن سائق الشاحنة فقد السيطرة على مركبته على طريق سريع في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد وانحرف إلى الحارة العكسية .

اصطدمت الشاحنة التي كانت محملة بثلاثين طنا من البلاط، بالحافلة.

وأصيب أغلب الـ29 راكبا الآخرين بجروح طفيفة.

وجرى اقتياد سائق الشاحنة إلى محبس الشرطة.

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه للضحايا وأسرهم. وكتب على تويتر: "أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

الشرطة الهندية الهند حادث تصادم حوادث الطرق
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