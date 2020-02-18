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روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا

09:15 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
روسيا تمنع دخول الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

قررت روسيا، اليوم الثلاثاء، منع دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها عبر الحدود الروسية الصينية بسبب فيروس كورونا بداية من الخميس المقبل.

وذكر وكالة سبوتنيك الروسية أن غرفة عمليات منع انتشار فيروس كورونا الجديد على الأراضي الروسية علقت دخول الصينيين عبر الحدود الروسية الصينية سواء للعمل أو الدراسية ابتداء من أولى ساعات يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان الغرفة: "يُعلق مؤقتا دخول مواطني جمهورية الصين الشعبية عبر الحدود مع روسيا الاتحادية ابتداء من الساعة 00:00 من يوم 20 فبراير، سواء بهدف العمل أو الدراسة أو السياحة أو لأغراض شخصية".

وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 1800 شخص حتى الآن.

فيروس كورونا روسيا الصين

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