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السويد تنصح مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى بر الصين الرئيسي

10:46 م الإثنين 17 فبراير 2020
السويد تنصح مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري إلى بر الصين الرئيسي

فيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

أصدرت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الاثنين، بيانًا تنصح فيه المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى البر الرئيسي للصين باستثناء إقليمي هونج كونج وماكاو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد -19) بحسب تسمية منظمة الصحة العالمية.

وكانت الخارجية السويدية، نصحت في السابق بتجنب جميع الرحلات، بما في ذلك رحلات العمل، المتجهة إلى مقاطعة هوبي الأكثر تضررًا، وكذلك تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة تشجيانج في شرق الصين.

وأشار البيان إلى بدء سريان التوصية الجديدة بتجنب السفر غير الضروري للبر الرئيسي للصين حتي إشعار آخر.

يشار إلى أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المتحور في الصين ارتفع إلى 1770 فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 70 ألف.

فيروس كورونا ستوكهولم السويد إقليم هونج كونج الصين

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