أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

تأكيد إصابة 3 حالات جدد بفيروس كورونا في هونج كونج

08:41 م الإثنين 17 فبراير 2020
تأكيد إصابة 3 حالات جدد بفيروس كورونا في هونج كونج

فيروس كورونا

فكتوريا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في هونج كونج أنه تم تأكيد إصابة ثلاث حالات جدد بفيروس كورونا المستجد، ليرفع بذلك حصيلة المصابين في المنطقة الإدارية الخاصة إلى 60 حالة مؤكدة، من بينهم حالة وفاة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن من بين الحالات الثلاثة الجدد، رجل (يبلغ من العمر 69 عامًا) ويعاني من مرض وليس لديه سجل سفر حديث، وشخص آخر (يبلغ من العمر 45 عامًا) كان على صلة بحالة إصابة أخرى بالفيروس، وإمرأة (تبلغ من العمر 46 عامًا) متزوجة من مريض تم تأكيد إصابته بالفيروس أمس الأحد.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا هونج كونج وزارة الصحة في هونج كونج

الخبر التالى:

وثائق مُسربة تكشف: "الصين اعتقلت أكثر من 311 فردًا من الإيجور لأنهم مسلمون"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان