تأكيد إصابة 3 حالات جدد بفيروس كورونا في هونج كونج

فكتوريا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في هونج كونج أنه تم تأكيد إصابة ثلاث حالات جدد بفيروس كورونا المستجد، ليرفع بذلك حصيلة المصابين في المنطقة الإدارية الخاصة إلى 60 حالة مؤكدة، من بينهم حالة وفاة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن من بين الحالات الثلاثة الجدد، رجل (يبلغ من العمر 69 عامًا) ويعاني من مرض وليس لديه سجل سفر حديث، وشخص آخر (يبلغ من العمر 45 عامًا) كان على صلة بحالة إصابة أخرى بالفيروس، وإمرأة (تبلغ من العمر 46 عامًا) متزوجة من مريض تم تأكيد إصابته بالفيروس أمس الأحد.