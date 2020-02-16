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اللحظات الأولى لانفجار سيارة مفخخة قتلت 5 أشخاص في سوريا (فيديو)

07:44 م الأحد 16 فبراير 2020
اللحظات الأولى لانفجار سيارة مفخخة قتلت 5 أشخاص في سوريا (فيديو)

انفجار سيارة مفخخة في سوريا

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية، على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى وقوع قتلى مدنيين.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يوثق الحادث الذي وقع مساء اليوم.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، سقوط 5 قتلى على الأقل جراء الانفجار المفخخ، الذي وقع في تل أبيض.

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