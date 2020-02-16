اللحظات الأولى لانفجار سيارة مفخخة قتلت 5 أشخاص في سوريا (فيديو)

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض السورية، على الحدود مع تركيا، مشيرة إلى وقوع قتلى مدنيين.

ونشر ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه يوثق الحادث الذي وقع مساء اليوم.

انفجار سيارة مفخخة في مدينة #تل_ابيض شمالي مدينة الرقة pic.twitter.com/GiwlWASRht — ahmed asi (@ahmedalasi) February 16, 2020

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، سقوط 5 قتلى على الأقل جراء الانفجار المفخخ، الذي وقع في تل أبيض.