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بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني يمثل خطرا هائلا على الغرب

11:25 ص السبت 15 فبراير 2020
بومبيو: الحزب الشيوعي الصيني يمثل خطرا هائلا على الغرب

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

ميونخ- (د ب ا):
قال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة إن الحزب الشيوعي الصيني يشكل خطرا هائلا على الغرب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بومبيو أمام مؤتمر ميونخ للأمن، بألمانيا، ونقلت مقتطفات منها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وأضاف بومبيو إن "ليس من المقبول" إتاحة الفرصة للشبكات الصينية بممارسة القرصنة.

الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الحزب الشيوعي الصيني

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