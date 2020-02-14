أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والترجي فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن 100 مليون نسمة

الصحة العالمية: فريق من المنظمة سيصل الصين للمساعدة في بحث كورونا

06:01 م الجمعة 14 فبراير 2020
الصحة العالمية: فريق من المنظمة سيصل الصين للمساعدة في بحث كورونا

إصابة 1760 من العاملين بالقطاع الصحي الصيني

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقًا من المنظمة سيصل الصين قريبًا للمساعدة في بحث فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "نحتاج لمعرفة ظروف إصابة 1760 من العاملين بالقطاع الصحي الصيني بفيروس كورونا".

وأضاف "فريقنا سيركز على فهم طرق انتقال فيروس كورونا وفاعلية الإجراءات الصينية".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلنت السلطات، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 1380 شخصاً، والمصابين إلى 63 ألفا و851 حالة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصين

الخبر التالى:

الصحة العالمية: إجمالي إصابات كورونا في الصين تخطى 63 ألفًا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة": اكتشاف أول حالة "لأجنبي" حاملة لفيروس كورونا المستجد بمصر