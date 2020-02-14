الصحة العالمية: فريق من المنظمة سيصل الصين للمساعدة في بحث كورونا

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقًا من المنظمة سيصل الصين قريبًا للمساعدة في بحث فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "نحتاج لمعرفة ظروف إصابة 1760 من العاملين بالقطاع الصحي الصيني بفيروس كورونا".

وأضاف "فريقنا سيركز على فهم طرق انتقال فيروس كورونا وفاعلية الإجراءات الصينية".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلنت السلطات، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 1380 شخصاً، والمصابين إلى 63 ألفا و851 حالة.