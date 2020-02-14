الصين: إصابة 1700 عامل طبي بفيروس كورونا

بكين- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة أكثر من 1700عامل طبي بفيروس كورونا الجديد، فضلا عن وفاة ستة آخرين.

وقال تسنج يي شين، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة، إنه تم تسجيل الغالبية العظمى من الوفيات بين العاملين في المجال الطبي في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس القاتل.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الصين حصيلة رسمية للإصابات بين العاملين في المجال الطبي أثناء تفشي فيروس كورونا الذي اطلقت عليه منظمة الصحة العالمية " فيروس كوفيد-19".