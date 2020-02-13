أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

بريطانيا تعلن أول إصابة بـ"كورونا" في لندن

06:53 ص الخميس 13 فبراير 2020
بريطانيا تعلن أول إصابة بـ"كورونا" في لندن

بريطانيا تعلن أول إصابة بـكورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة لندن، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 9.

وقال بيان لوزارة الصحة البريطانية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة".

وأعلنت أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، أصيبوا بعد اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس داخل البلاد.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل المرضى الجدد، إلى وحدات الأمراض المعدية في مستشفيات جايز وسانت توماس ورويال فري في العاصمة لندن.

هذا المحتوى من

بريطانيا لندن فيروس كورونا

الخبر التالى:

هونج كونج تعلق الدراسة حتى منتصف الشهر المقبل بسبب "كورونا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس