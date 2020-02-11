أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

كيف نقل شخص واحد فيروس كورونا إلى ثلاث دول أوروبية دون أن يذهب إلى الصين؟

07:05 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
كيف نقل شخص واحد فيروس كورونا إلى ثلاث دول أوروبية دون أن يذهب إلى الصين؟

فيروس كورونا

لندن - (بي بي سي)

هناك أشخاص لديهم قدرة على نقل الأمراض لعدد أكبر من المحيطين بهم أكثر من غيرهم، هؤلاء الأشخاص ليس لهم ذنب في شيء لكنهم لديهم تأثير في طريقة انتشار المرض.

وهناك تقارير تشير إلى أن هناك أشخاص لديهم قدرة أكبر على نقل فيروس كورونا المتمركز في مدينة ووهان الصينية مقارنة بغيرههم من البشر.

وأصيب رجل بريطاني بالفيروس أثناء مشاركته في مؤتمر بسنغافورة، لينقل الفيروس لاحقا إلى خمسة أشخاص في فرنسا، أثناء إجازته، وشخص من إسبانيا، ليعدي بعد عودته إلى المملكة المتحدة أربعة بريطانيين على الأقل.

من هم الأشخاص الأكثر قدرة على نقل المرض؟

هم أشخاص لديهم القدرة على إصابة عدد أكبر من الطبيعي من المحيطين بهم بالمرض.

في الأحوال العادية، كل شخص يصاب بفيروس كورونا يستطيع نقل المرض لعدد يتراوح بين 2 -3 أشخاص.

في 2015، استطاع شخص واحد أن ينقل مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لـ 82 شخصا، وهذا المرض يسببه فيروس كورونا.

وفي غرب إفريقيا، اكتشف الباحثون أن الغالبية العظمى من مرضى الإيبولا (61 %) أصيبوا بالمرض من عدد محدود من المرضي (3 % ) .

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الصين الأمراض فرنسا

الخبر التالى:

الجيش السوري: الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان