فيروس كورونا: اليابان تُعيد فحص أول دفعة من الأشخاص العائدين من ووهان

القاهرة- وكالات:

تجري السلطات الصحية في اليابان فحوصًا مجددة للكشف عن فيروس كورونا للأشخاص الذين عادوا إلى البلاد على متن أول رحلة جوية مُستأجرة من مدينة ووهان الصينية- بؤرة تفشي الوباء الفيروسي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية العامة "إن اتش كيه".

وفي 29 يناير الماضي، أعادت أول رحلة جوية مستأجرة 206 أشخاص من المدينة الصينية التي انتشرت فيها العدوى. ومنذ ذلك الحين يعيش الكثير من الأشخاص التي دلّت الفحوصات إلى عدم إصابتهم بالعدوى ولم تظهر عليهم الأعراض في مساكن جهزتها الحكومة اليابانية بالقرب من العاصمة طوكيو.

وبدأت وزارة الصحة اليابانية في إجراء الفحوص لجميع الأشخاص المُشتبه في إصابتهم، الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الحضانة التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ 12 يوما ونصف اليوم.

ومن المرجح أن يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم يوم الأربعاء على أقرب تقدير في حال أظهرت نتائج الفحوص عدم إصابتهم بالفيروس.

كما سيتجري اتباع الإجراءات نفسها مع الدفعات الأخرى التي وصلت إلى اليابان لاحقا على متن رحلات طيران مُستأجرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس القاتل إلى 1016 حالة وفاة في الصين القارية- بينهم ياباني وأمريكي- إضافة إلى حالتين في الفلبين وهونج كونج.

فيما تم تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة مؤكدة في الصين و29 دولة أخرى، بينهم اليابان التي سجّلت حتى الآن 136 إصابة مؤكدة بالفيروس.