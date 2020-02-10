اليوم.. جولة جديدة من المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن إدلب

أنقرة- (د ب أ):

تعقد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، جولة جديدة من المحادثات بين وفدين يمثلان تركيا وروسيا، وذلك لبحث آخر المستجدات في محافظة إدلب السورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية تركية أن الوفدين التركي والروسي سيجتمعان في ساعات الظهيرة.

وسيرأس الوفد التركي مساعد وزير الخارجية سادات أونال، بينما يحضر الوفد الروسي الاجتماع برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي السفير سيرجي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف.

كما من المنتظر أن يحضر اجتماع اليوم من الجانب التركي مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات ورئاسة الأركان.

وكان الوفدان التركي والروسي اجتمعا في أنقرة أمس الأول السبت. وركزت المحادثات على الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان الهدوء على الأرض ودفع العملية السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أمهلت النظام السوري حتى نهاية فبراير للانسحاب خلف نقاط المراقبة التي تقيمها بإدلب، وهددت بأن الجيش التركي سيضطر بعد انقضاء المهلة لإجبار قوات النظام على ذلك.

وكان ما لا يقل عن ثمانية من عناصر الجيش التركي قتلوا في قصف سوري في إدلب في وقت سابق من الشهر الجاري.