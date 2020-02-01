الصين تنتقد قيود السفر الأمريكية ضد مواطنيها

بكين- (د ب أ):

انتقدت وزارة الخارجية الصينية الحكومة الأمريكية بسبب فرض قيود على دخول المواطنين الصينيين بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسببه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا شونيونج "بينما اوصت منظمة الصحة العالمية بشكل خاص بعدم فرض أي قيود على السفر، قررت الولايات المتحدة التحرك في الاتجاه المعاكس. وقدم ذلك مثلا سيئا. من المؤكد أن ذلك ليس بادرة حسن نية".

ومن بين الإجراءات الأمريكية الجديدة فرض حظر على دخول المواطنين الأجانب، بخلاف أسر المواطنين الأمريكيين والسكان الدائمين، الذين سافروا إلى الصين خلال الايام الـ14 الماضية.