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واشنطن تعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

12:32 ص السبت 01 فبراير 2020
واشنطن تعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت هيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس "كورونا الجديد" الصيني داخل الولايات المتحدة.

وأعلنت السطات الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الحالة الجديدة هي لشخص في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا ثبت من الكشف الطبي عليه إصابته بالفيروس.

يُشار إلى أن هذه تُعد الحالة الثالثة من نوعها لإصابة بفيروس كورونا الجديد داخل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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