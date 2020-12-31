وزير الصناعة التركي: نجري مباحثات مع "بيونتيك" لإنتاج لقاح كورونا في البلاد
أنقرة - (د ب أ):
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اليوم الخميس إجراء مباحثات مع الألماني التركي أوغور شاهين، الشريك المؤسس لشركة "بيونتيك" الألمانية، بشأن الإنتاج المشترك للقاح كورونا، الذي طورته شركته بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية، في تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن ورانك القول :"نجري لقاءات مع الأستاذ شاهين منذ مارس الماضي من أجل القيام بأعمال مشتركة في تركيا".
وأوضح أنه كلف رئيس مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) حسن ماندال للذهاب إلى ألمانيا من أجل مناقشة إمكانية الإنتاج المشترك للقاح كورونا في تركيا، مع شاهين وجهًا لوجه.
ولفت إلى أن تركيا وصلت مستوى جيدا، وهي عازمة في الوقت نفسه على تطوير لقاحها المحلي مع إمكانية التعاون مع بلدان أخرى.
وقبل أيام، أكد شاهين رغبته في الاستثمار داخل تركيا، إلى جانب إجراء بحوث علمية، قائلا في تصريح للأناضول: "لدينا تواصل مع توبيتاك، وبدأنا العمل مع أكاديميين في عدة جامعات تركية، ونريد فتح فرع لشركة بيونتيك في تركيا".
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