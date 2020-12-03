احتجاج فلسطيني على إعلان التشيك افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس
رام الله - (د ب أ):
احتجت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، على إعلان وزارة خارجية جمهورية التشيك افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس تابع لسفارتها في تل أبيب.
وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنها استدعت السفير التشيكي المعتمد لدى فلسطين بيتر ستاري، للاستيضاح منه حول الإعلان بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس.
وعبرت وكيل الوزارة أمل جادو، بحسب البيان، عن استنكار فلسطين للخطوة التشيكية، وقالت إنها "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأضافت أن الخطوة التشيكية تعد "انسلاخا عن الموقف الأوروبي الموحد المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه".
وطالبت المسؤولة الفلسطينية بـ "التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة لما لها من تداعيات على الاستقرار في المنطقة والجهود السياسية التي تبذل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
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