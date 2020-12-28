أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

بايدن يكلف فريقًا رقميًا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض

06:59 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
بايدن يكلف فريقًا رقميًا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، أسماء أعضاء فريق البيت الأبيض الرقمي المقبل المكلف بإشراك الجمهور وتنمية الشراكة لتمديد وصول الرئيس

المنتخب إلى خارج منابر التواصل الاجتماعي الخاصة به، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن في بيان له: "هذا الفريق من الخبراء المتنوعين لديهم مجموعة واسعة من التجارب في الاستراتيجية الرقمية سيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأميركي بطرق جديدة ومبتكرة".

وسيقود الفريق روب فلاهرتي الذي خدم كمدير رقمي للحملة الانتخابية لبايدن والذي يعمل حاليا مديرا للفريق الانتقالي.

واستخدم الرئيس دونالد ترامب وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما موقعا فيسبوك وتويتر، للوصول إلى مؤيديه والانخراط معهما مباشرة ، متجاوزاً منافذ الإعلام التقليدية.

جو بايدن واشنطن أمريكا

الخبر التالى:

متمردون في إفريقيا الوسطى يحطمون صناديق الاقتراع بعد الانتخابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الأهلي 1-0 الاتحاد السكندري.. كهربا يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا