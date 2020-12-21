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السعودية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

10:49 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
السعودية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

أرشيفية

الرياض- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين - مساندة المملكة للعراق ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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وزارة الخارجية السعودية السعودية الرياض المنطقة الخضراء بغداد

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