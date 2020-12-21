السعودية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد
الرياض- (أ ش أ):
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين - مساندة المملكة للعراق ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.
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