السعودية تدين العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

الرياض- (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين - مساندة المملكة للعراق ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.