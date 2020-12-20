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نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر

10:24 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
نتنياهو يقارن بين تلقيه لقاح كورونا ولحظة هبوط أول إنسان على القمر

نتنياهو يتلقى لقاح كورونا

وكالات:

اقتبس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تلقيه التطعيم ضد فيروس كورونا يوم السبت، كلمات من الكتاب المقدس وعبارة شهيرة لرائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج.

وقال نتنياهو للصحفيين في مركز شيبا الطبي إنه أعطى للأطباء "يدا شديدة وذراعا ممدودة"، وهي عبارة وردت في سفر الخروج بالكتاب المقدس في إشارة إلى قدرة الله.

وأضاف: "هذه وخزة إبرة صغيرة بالنسبة لرجل، وقفزة عملاقة من أجل صحتنا جميعا"، وهي عبارة شبيهة بما قاله أرمسترونج بعد نزوله على سطح القمر (هذه خطوة صغيرة للإنسان، لكنها قفزة عملاقة للبشرية).

وأطلقت إسرائيل يوم السبت حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا بعد أن بدأت شحنات لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية في الوصول مطلع الأسبوع الماضي.

وسجلت إسرائيل 372401 إصابة بالمرض حتى الآن و3070 وفاة، كما فرضت إجراءات عزل عام لمرتين وقد تفرض قريبا قيودا على المناطق التي تتزايد فيها الإصابات.

بنيامين نتنياهو فيروس كورونا القمر

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